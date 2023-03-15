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لبنان: خبير يكشف معلومات "مرعبة" عن مركز الزلزال أمس

لبنان: خبير يكشف معلومات "مرعبة" عن مركز الزلزال أمس
من حساب الخبير اللبناني على (تويتر)
رام الله - دنيا الوطن
كشف خبير زلازل لبناني معلومات "مرعبة" عن مركز الهزة التي ضربت، أمس الثلاثاء، شرق البحر المتوسط، بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الساحل التركي والسوري واللبناني.

وقال خبير الزلازل طوني نمر في تغريدة له عبر حسابه على (تويتر) إن "الهزة الأرضية التي حصلت إلى الغرب من جزيرة كريت اليونانية هي بقوة 5.4 درجات وتبعد حوالي 1230 كلم عن بيروت، مركز هذه الهزة (النجمة الصفراء) يقع في نطاق القوس الهيليني (Hellenic Arc)، وهو أحد أضخم التركيبات الجيولوجية في البحر المتوسط".

وأضاف: "ليس هناك أي علاقة بين هذه الهزة وما حدث في تركيا في 6 شباط، ولكن تجدر الإشارة إلى أن في العام 365 ميلادي، حدث زلزال على القوس الهيليني جنوب جزيرة كريت بقوة 8.3 درجات، وهو أحد أقوى الزلازل في تاريخ المنطقة، تبعته تسونامي ضخمة على سواحل العديد من شواطئ البلدان المتوسطية".

وتابع: "هذه المعلومات تأتي في سياق التوعية على واقعنا الجيولوجي بمحيط البحر المتوسط، وليس من باب التخويف على الإطلاق".

وختم بالقول: "مرة جديدة، عندما نشعر أو نعرف بحدوث هزة أرضية، يجب الابتعاد عن الشاطئ فوراً من باب الحيطة إلى حين جلاء الأمور".

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