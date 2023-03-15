قوات الاحتلال تعتقل 22 مواطنًا بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، 22 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير شرق الخليل كلا من: مأمون الفروخ، مجاهد الفروخ، أحمد الفروخ، رشاد جرادات، فيما اعتقلت جبر البدوي من مخيم العروب شمال المحافظة، والمحرر سامي عطا الله من حرملة قرب بيت لحم.وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من نابلس خليل منصور، وصهيب خرينو، وكلاهما من كفر قليل، ومحمد الأشقر، وأيهم أبو حية، وجهاد الأقرع من مخيم عسكر الجديد، فيما اعتقلت من جنين، عاصف الغريب من الزبابدة، ومصعب سوقية، ومحمد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد، من المحافظة ذاتها.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر عبد الله الأردوني، والمحرر مهندي البرغوثي من دير أبو مشعل، وبراء برناط، وقسام ياسين، وجهاد ياسين من بلعين، بينما اعتقلت عبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.