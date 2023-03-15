غالانت يُهاجم: نشاط اليمين المتطرف وصمة عار على الاستيطان بأسره

رفض وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، طلب خمسين عضو كنيست من الائتلاف الحكومي بينهم وزراء، إلغاء الاعتقال الإداري لنشيط يمين متطرف، اعتُقل بعد أحداث حوارة.







وقال غالانت في رسالة بعث بها إليهم: إن "المستوى الخطر المنسوب إليهما كبير للغاية وإنهما خططا لارتكاب أعمال عنف إضافية، ويجب الاتكال على قرارات واعتبارات الأجهزة الأمنية".







وألمح إلى أن "نشاط اليمين المتطرف وصمة عار على الاستيطان بأسره"، وفق (مكان) الإسرائيلية.



وفي قضية أحداث حوارة، خضع عضو كنيست من حزب عوتسما يهوديت تسفيكا فوغل للتحقيق في الشرطة أول أمس بشبهة التحريض على الإرهاب، بسبب قوله إنه "يريد أن يرى حوارة مغلقة ومحروقة، وذلك في اعقاب العملية الإرهابية التي ارتُكبت هناك".







وانتقد الحزب المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا التي صادقت على التحقيق، قائلا إنها "تُنكّل باليمين وعوتسما يهوديت".

رام الله - دنيا الوطن