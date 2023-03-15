دولي

المحتجّون الإسرائيليون يعتزمون عرقلة رحلة نتنياهو إلى برلين

المحتجّون الإسرائيليون يعتزمون عرقلة رحلة نتنياهو إلى برلين
الاحتجاجات في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيتوجه اليوم في زيارة رسمية إلى برلين وسط إعلان المحتجين نيتهم عرقلة وصوله.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجّه إلى برلين اليوم في زيارة سياسية تستمر يومين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس. 

ووفقًا للقناة، فقد أعلن منظمو الحراك الاحتجاجي نيتهم عرقلة توجهه الى المطار، وقالوا إن الآلاف من المركبات ستسير على الطرق المؤدية اليه وبداخله، موضحين أنه لن يتم تشويش حركة القطارات إلى المطار.

وأضحت القناة أن مجموعة إسرائيليين تقطن في ألمانيا للتظاهر ضده نتيناهو عقب وصوله هناك.

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