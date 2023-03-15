شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تتوَّج بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية بمسابقة المحاكم الصورية العربية التاسعة

جامعة النجاح تتوَّج بالمرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية بمسابقة المحاكم الصورية العربية التاسعة
جامعة النجاح الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
رغم الظروف والتحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وعدم تمكنها من المشاركة وجاهياً، استطاعت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبعزيمة طلبتها انتزاع المرتبة الأولى لجائزة أفضل مذكرة خطية عن المدعي على مستوى الجامعات العربية في مسابقة المحاكم الصورية العربية التاسعة التي أقيمت في دولة الكويت خلال الفترة الواقعة بين 5-7 آذار/مارس لعام 2023.

وجاءت هذه المسابقة بمشاركة كليات الحقوق لأكثر من 25 جامعة من الوطن العربي موزعين على (14 دولة عربية)، (200 طالب وطالبة)، ومثَّل جامعة النجاح الوطنية في هذه المسابقة طلبة من كلية القانون وهم: رؤى جرادات، ومرح حمدالله، وسارة عمر، وفرح عطاطري، بإشراف وتدريب الأستاذ جواد سلمان، منسق وحدة المحاكم الصورية في كلية القانون في الجامعة.

وبارك أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة هذا الإنجاز، وأكد أن هذا الفوز هو استمرار لمسيرة الإنجازات المتلاحقة التي يحققها طلبة جامعة النجاح على الصعيد الوطني والإقليمي، وأشار إلى حرص جامعة النجاح على دعم طلبتها وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات. وأضاف سعادته: "إن هذا الانتصار لا يعكس إلا العمل الدؤوب والمثابرة لطلبة كلية القانون ومشرفيهم، الذين أخذوا على عاتقهم حمل راية العلم والوطن في المحافل العربية الدولية كافة".

من جهته أشار د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون إلى أن هذا الفوز حققته جامعة النجاح الوطنية رغم عدم تمكنها من المشاركة وجاهياً في المسابقة، وقال: " إن الظروف والتحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني لن تثني طلبتنا عن تحقيق حلمهم وإنارة ‏سبيل العلم، فمن عتمة الظلم يولد النور". وأشار د. سلامة إلى أهمية مشاركة الطلبة في مختلف المسابقات المحلية والدولية كونها تفتح الآفاق أمامهم ‏لتطوير قدراتهم وحصد المعارف والعلوم المختلفة، ويحقق رسالة الجامعة والكلية في تعزيز الجوانب العملية لدى الطلبة وصقل مهاراتهم الشخصية والقانونية. دمج الجانب النظري والتطبيقي على أرض الواقع.

بدوره أشار أ. سلمان إلى أنه جرى العمل على تدريب الطلبة لهذه المسابقة مدة 7 أشهر، حيث تدرب الطلبة على صياغة المذكرات الخطية، والمرافعات الشفوية، وطرق بناء الحجج القانونية من الوقائع في القضية الصورية، وتميز الطلبة المشاركون في أسلوب الصياغة وطريقة المرافعة، ووجه شكره لإدارة جامعة النجاح الوطنية على دعمها المتواصل للطلبة بكل الوسائل المتاحة، وحثِّهم على المشاركة في الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الطلابي الفائز بالجائزة هو جزء من فريق المحكمة الصورية في كلية القانون، حيث يتم تجديد الفريق سنوياً وتدريبه للمشاركة في أي مسابقة دولية. 

وتقديراً لجهود الفريق الفائز سيتم تنظيم حفل تكريمي لهم في رحاب جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 16/3/2023 في مدرج كلية القانون في الحرم الجامعي الجديد، حيث يأتي هذا النجاح والتكريم في شهر آذار وهو شهر المرأة التي تستمر بعطائها وتقدمها وتميزها وصناعة المجد في مختلف المجالات.

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