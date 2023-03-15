دغلس: حجم خسائر عدوان المستوطنين في حوارة يقدر بحوالي 4 ملايين شيكل





وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم تسليم تقرير لمجلس الوزراء لتعويض جميع المواطنين المتضررين، مبيناً أن حجم الخسائر يُقدر بحوالي أربعة ملايين شيكل.





وكان مستوطنون بحماية كبيرة من قوات الاحتلال هاجموا بلدة حوارة قبل نحو أسبوعين، ونفذوا عمليات تخريب وتنكيل واسعة بحق المواطنين وممتلكاتهم في البلدة.





وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، قدم مبلغ نصف مليون دولار، منحة مقدمة من الحكومة القطرية لصالح بلدية حوارة.

وتأتي هذه المنحة من أجل تعويض الأهالي الذين تعرضوا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، قبل عدة أيام، وفي سياق العمل على تعزيز صمود أهالي البلدة.

واستلم المبلغ المقدم لتعويض الأهالي ببلدة حوارة، معين الضميدي رئيس البلدية.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مرحلة مرحلة حصر الأضرار والخسائر المادية التي خلفها المستوطنون في بلدة حوارة جنوب نابلس، ستنتهي يوم غدٍ الخميس.