شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يُعقد خلال أيام في شرم الشيخ لهذا الهدف

إعلام الاحتلال: اجتماع فلسطيني إسرائيلي يُعقد خلال أيام في شرم الشيخ لهذا الهدف
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ترأس الوفد الفلسطيني في قمة العقبة
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، مساء اليوم الثلاثاء، أن مدينة شرم الشيخ المصرية، تستضيف اجتماعاً أمنياً خلال الأيام المقبلة، يضمّ إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر بضغوط أميركية.

وأضافت أن الاجتماع يهدف لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان المبارك.

ويأتي الاجتماع الأمني، استمراراً لاجتماع العقبة الذي عقد في 26 شباط/ فبراير الماضي، وأفضى إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحامات المدن الفلسطينية وعمليات القتل، وهو ما تنصل الاحتلال منه علنًا بعد الاجتماع بساعات.

وسيشارك عن إسرائيل نفس الوفد الذي شارك في اجتماع العقبة، ويترأسه مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات (شاباك)، رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الخارجية، رونين ليفي، حسب ما نقل موقع (عرب 48)

وسيحاول الجانب الإسرائيلي خلال المداولات في شرم الشيخ، بحسب القناة، التوصل إلى تفاهمات تضمن "خفض اللهب الميداني المتصاعد قبل شهر رمضان".

وقالت القناة إن الاجتماع الأمني في المنتجع المصري يهدف إلى متابعة وتثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها في العقبة، و"إتاحة فرصة أخيرة لاتخاذ سياسات عملية على الأرض".

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، عرض الأسبوع الماضي، خلال لقاء السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين، الاتفاق الذي  وقع عليه بين الفلسطينيين والإسرائليين في العقبة.

وقال إن القيادة تجري اتصالات مع الأردن ومصر لجدوى لقاء شرم الشيخ القادم وأنها بحاجة لضمانات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه.

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