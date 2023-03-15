طقس فلسطين: استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بشأن طقس فلسطين حتى يوم الجمعة حيث يستمر تأثر البلاد اليوم الأربعاء بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.ويكون طقس فلسطين يوم الخميس غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.