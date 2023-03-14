شؤون فلسطينية

حراك المعلمين: نُمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات

حراك المعلمين: نُمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات
حراك المعلمين يمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، الإضراب الرسمي غدًا الأربعاء.

وأضاف في بيان نشره عبر صفحته على (فيسبوك)، أنه "من منطلق حرصنا على مسيرة التعليم المقدسة، نمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات".

واعتبر حراك المعلمين "هذه الفرصة هي الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها"، وفق ما جاء في البيان.

وكان رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، دعا اليوم الثلاثاء، المعلمين إلى تحكيم العقل والمنطق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي.

وقال عوّاد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إننا ندعو المعلمين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، لأنه مرتبط بتسجيل الجامعات في الوطن والخارج.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، مساء أمس الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين". وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل.

وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يستند إلى الدعوة الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

يشار إلى أن "حراك المعلمين" اعتصم اليوم أمام مقر مجلس الوزراء خلال عقد الجلسة الأسبوعية للمجلس، كما أنه جدد التأكيد على مواصلة الإضراب عن العمل.

وكانت الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقات مع النقابات المهنية من بينها اتحاد المعلمين ينهي الخلاف والإضراب الذي أعلن الأسبوع الماضي.

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