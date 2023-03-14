شؤون فلسطينية

وزير الداخلية يفتتح فعاليات التمرين الدولي لمحاكاة الزلزال

وزير الداخلية يفتتح فعاليات التمرين الدولي لمحاكاة الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الرئيس محمود عباس، افتتح وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح فعاليات التمرين الدولي لمحاكاة الزلزال بمدينتيّ أريحا ونابلس، حيث بدأ التمرين الدولي الأول من حجمه ونوعه بمحاكاة تعرض مدينة أريحا إلى زلزال بقوة 6.5 على مقياس ريختر، وجرى ذلك بحضور محافظ أريحا والاغوار جهاد أبو العسل ومدير عام الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل، ومراقبين دوليين من الأمم المتحدة.

وإستُكمِل التمرين في مدينة نابلس على غرار التمرين الأول في آريحا، حيث حاكى السيناريو تدخل كافة الفرق الوطنية، ووصول فرق دولية من إسبانيا واستونيا والتشيك ورومانيا والأردن لدعم جهود الإغاثة المحلية، ورافق التمرين الميداني في نابلس، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وبحضور
وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، لتقييم ومتابعة العمل الميداني واستخلاص النتائج وبناء خطط عمل على هذا التمرين.

وكان وزير الداخلية قد ترأس مؤخراً، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع المدني في محافظة الخليل، وذلك بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري ومدير عام الدفاع المدني وممثلي المؤسسات، والأجهزة، والهيئات ذات الاختصاص، لمناقشة
المخاطر المحتملة في محافظة الخليل وتكثيف برامج تدريبية مجتمعية على التصرف السليم وقت حدوث الهزات الأرضية.

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