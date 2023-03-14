تفاصيل لقاء اشتية بـ 300 طالب من جامعة هارفارد الأميركية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال لقائه ما يقارب 300 طالب من جامعة هارفارد الأميركية، اليوم الثلاثاء برام الله، إن "السمع والقراءة عن فلسطين لا يغنيان عن زيارتها ورؤية الحقائق والأوضاع على أرض الواقع".وأضاف: "من الحقائق هنا ستجدون أن قطاع غزة محاصر، وإسرائيل قامت ببناء جدار فصل عنصري وتعزل القدس، وتوسيع للبناء الاستيطاني، وانتهاكات واعتداءات يومية على شعبنا، فإسرائيل تعمل على خلق وقائع من الصعب التراجع عنها، وذلك كله في سبيل تدمير حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية".وتابع اشتية: "استمرار الوضع الحالي المتدهور سيؤدي إلى انتهاء حل الدولتين والانزلاق نحو دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري بالواقع والتشريعات والقوانين".وأردف: "القانون الدولي لا يجزأ، ويجب التوقف عن المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين، ويجب ألا تبقى إسرائيل دولة فوق القانون".وشدد اشتية على أن حكومة الاحتلال تفرض السيطرة على كافة مناحي الحياة في فلسطين، "فهي تسيطر على المعابر والحدود والمياه والكهرباء، وتمنعنا من ممارسة حقنا في الانتخابات، إضافة إلى ذلك يكسب الاحتلال أكثر من 50 مليار دولار سنويا من أراضينا المحتلة".