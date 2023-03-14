أول تعليق روسي على الاتهام الأميركي بشأن اصطدام المسيّرة فوق البحر الأسود

وكانت القيادة الأوروبية الأميركية، أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود.





ونقلت قناة (الجزيرة) عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، (بنتاغون) قوله: إن حادثة التصادم، كانت بين مقاتلة روسية ومسيّرة أمريكية، من طراز "MQ9" فوق البحر الأسود





وأشار إلى أن "حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية".





وتابع: أن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، مشيراً إلى أن "التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة".





وكشف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تفاصيل جديدة بشأن الحادث، حيث قالت إن "مقاتلة روسية اقتربت من طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بشكل خطير".

وتابعت: "المسيرة الأميركية لم تكن خاضعة للمراقبة وفقدت ارتفاعها واصطدمت بسطح مائي نتيجة مناورة حادة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن "المقاتلات الروسية لم تستخدم أسلحة ولم تحتك بأي طائرة أميركية بدون طيار".