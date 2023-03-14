وزير الثقافة: من الطبيعي فوز فتح أو شبيبتها لأنه سنة الحياة الفلسطينية





وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "من الطبيعي أن تفوز فتح، لذا فإن فوزها أو شبيبتها أو أي من أطرها الحركية أوالنقابية يبدو أمراً عادياً في نشرات الأخبار لأنه سنة الحياة الفلسطينية".





وأضاف الوزير أبو سيف: "قد يرد موطن إذا سمع الخبر بهزة كتف ولسان حاله يقول شو يعني! لأنه هذا بديهي، أما حين تخسر فتح فإن هذا ليس طبيعياً لأنه ينافي منطق الأشياء وفطرتها فيصير خبراً جللاً ومصاباً عظيماً".





وأكمل: "حتى أبناء فتح أصيبوا بهذا الداء فحين تخسر فتح كأن يوم القيامة وقع عليهم دون انتظار، أما حين تفوز فهذا جزء من روتين يومهم، ببساطة لأنهم يؤمنون بقوة الفكرة وسلامة الطريق وعمق الانتماء للبلاد".





وزاد الوزير أبو سيف: "نتمنى أن ينعم طلابنا في الجامعات بغزة بذات ما ينعم به زملاؤهم من ديمقراطية ولو على مستوى بسيط ويشاركوا في انتخابات حرة لمجالس الطلاب لم تحدث هناك منذ قرابة عقدين من الزمن".





وختم قائلًا: "هذه مسؤولية وطنية يمكن تحقيقها لو توفرت النوايا وصدقت التوجهات، على الأقل في ظل تعذر إجراء انتخابات بسبب منع الاحتلال لذلك في عاصمة الوجود والبقاء الفلسطيني القدس، ما لا يدرك كله لا يترك جله".



وفازت حركة الشبيبة "كتلة شهداء الأقصى" الذراع الطلابي لحركة فتح، بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين، اليوم الثلاثاء، بحصولها على 21 مقعدا من أصل 41، تنافست عليها ثلاث كتل طلابية.



وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة، خليل عمرو، في مؤتمر صحفي عقد لإعلان النتائج، إن ثلاث كتل طلابية خاضت انتخابات مجلس الطلبة، هي: كتلة شهداء الأقصى، وكتلة الوفاء التي تمثل الكتلة الإسلامية، وكتلة نبض الطلبة لليسار الفلسطيني.



وأضاف عمرو أن النتائج جاءت على النحو التالي: كتلة كتائب شهداء الأقصى حصدت 2286 صوتا، وكتلة الوفاء 19 مقعدا، وحصدت 2102 صوت، وكتلة نبض وحصدت 162 صوتا





رام الله - دنيا الوطنعقب وزير الثقافة، د. عاطف أبو سيف، اليوم الثلاثاء، على فوز حركة الشبيبة الطلابية، الذراع الطلابي لحركة فتح، بانتخابات جامعة بوليتكنك.