اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيّرة أميركية فوق البحر الأسود
أعلنت القيادة الأوروبية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود.
ونقلت قناة (الجزيرة) عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، (بنتاغون) قوله: إن حادثة التصادم، كانت بين مقاتلة روسية ومسيّرة أمريكية، من طراز "MQ9" فوق البحر الأسود
وأشار إلى أن "حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية".
وتابع: أن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، مشيراً إلى أن "التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة".
يتبع..
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