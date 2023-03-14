اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيّرة أميركية فوق البحر الأسود

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الأوروبية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، (بنتاغون) قوله: إن حادثة التصادم، كانت بين مقاتلة روسية ومسيّرة أمريكية، من طراز "MQ9" فوق البحر الأسودوأشار إلى أن "حادثة التصادم أدت إلى فقدان المسيرة الأمريكية".وتابع: أن المسيرة الأمريكية كانت تنفذ عملية استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود، مشيراً إلى أن "التصادم وقع بعد تعقب مقاتلتين روسيتين المسيرة الأمريكية بطريقة غير مهنية أو آمنة".يتبع..