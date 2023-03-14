لبيد يواصل هجومه على حكومة نتنياهو وبن غفير

كما هاجم لبيد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال إن انفجار عبوة عند مفرق مجدو وإصابة خطيرة، وتعرض طبيب في إيلات لهجوم، وإصابة شابة برصاصة أمام عائلتها، كل هذا يحدث، لكن وزير تيكتوك وخبز البيتا مشغول بشيء واحد فقط: الشكوى عبر وسائل الإعلام.