لبيد يواصل هجومه على حكومة نتنياهو وبن غفير
واصل زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، هجومه على حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إن محاولة حكومة نتنياهو استخدام وزارة الخارجية والسفراء للقيام بحملة سياسية في الخارج لشرعنة الانقلاب القضائي، هي انتهاك خطير لدور وزارة الخارجية وانتهاك تام لقواعد الدبلوماسية.
ودعا لبيد المستشارة القضائية للحكومة والمستشار القضائي لوزارة الخارجية إلى وقف الاستخدام السافر للوزارة لغرض محاولة حكومة نتنياهو خلق شرعية دولية للدوس على الديمقراطية في إسرائيل.
كما هاجم لبيد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وقال إن انفجار عبوة عند مفرق مجدو وإصابة خطيرة، وتعرض طبيب في إيلات لهجوم، وإصابة شابة برصاصة أمام عائلتها، كل هذا يحدث، لكن وزير تيكتوك وخبز البيتا مشغول بشيء واحد فقط: الشكوى عبر وسائل الإعلام.
التعليقات