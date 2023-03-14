شؤون فلسطينية

الاقتصاد بغزة: المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال رمضان

الاقتصاد بغزة: المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال رمضان
الاقتصاد بغزة تقول إن المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد، بغزة، عبد القادر بنات، على أن المخزون السلعي من المواد الغذائية الأساسية في كافة المحافظات متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان الفضيل .

وأوضح في تصريحات أبرزتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة، أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على حماية المستهلك ومحاربة الغش واحتكار السلع واستغلال حاجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب متابعة أسعار السلع الأساسية والخضار لافتاً أن الوزارة ستنشر قائمة الأسعار الاسترشادية وعلى التجار الالتزام بها.

وقال: "كثفنا من حملات الرقابة والتفتيش مع الشركاء لتشمل محلات تجارية، وأسواق ومولات والمنشآت الغذائية".

وأضاف: "كما تتابع طواقمنا المخابز ومحال الحلويات ومنتجات الشوكولاتة والمكسرات ومصانع السمك للتأكد من صحة وسلامة المنتجات".

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