أول تعليق من فتح على فوز الشبيبة بانتخابات جامعة بولتيكنيك

رام الله - دنيا الوطنأكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ الفوز السّاحق الذي حقّقته حركة الشبيبة الطلابيّة في انتخابات مجلس طلبة جامعة البولتيكنك لعام 2023 أمام كتلة الوفاء الإسلاميّة التابعة لحركة حماس وتحالف نبض الطلبة اليساريّ؛ هو تعبيرٌ عن اصطفاف جماهير شعبنا حول خيارات الحركة وبرنامجها السياسيّ، مضيفة أنّ هذا الفوز يأتي ضمن النهج الديمقراطيّ الذي تلتزم به الحركة، وتحرص على ديمومته منذ انطلاقتها.وأضافت حركة فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الثلاثاء، أنّ الانتصار الديمقراطيّ لحركة الشبيبة الطلابيّة في انتخابات مجلس طلبة جامعتي "البولتيكنك" و"الخليل"، يُثبت بِما لا يدع مجالا للشك أنّ اتجاهات شعبنا السياسيّة والوطنيّة تنسجمُ وخيارات الحركة وتوجّهاتها.وتساءلت حركة "فتح" حول منع حماس إجراء الانتخابات بكافّة أشكالها (النقابيّة، البلديّة، الطلابيّة) في القطاع، متسائلةً بأيّ حق يتم حرمان المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حق الاقتراع؛ وهو من الحقوق الطبيعيّة والأساسيّة للمواطن الفلسطيني؟