شاهد: حركة فتح بالمحافظات الجنوبية تنظم لقاءً للسفير حسام زملط

وحضر اللقاء أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة القيادية وأمناء سر وأعضاء الأقاليم والمكاتب الحركية المركزية وقيادات الشبيبة والمرأة والفعاليات الحركية في قطاع غزة.ورحب حلس بالسفير حسام زملط، مشيداً بدوره على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي من خلال عمله في واشنطن ولندن.من جانبه أشاد أبو النجا، بمواقف السفير زملط في كل المواقع التي شغلها وجهده الدبلوماسي الكبير.بدوره أعرب زملط عن سعادته بهذا اللقاء مع القيادات الفتحاوية في غزة الحبيبة منبع الوطنية والتي دوما توصل رسالتها للعالم اجمع من خلال المحافظة على الكيانية الفلسطينية والتمسك بالمشروع الوطني.وتطرق الى ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في العالم والاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتطبيق القانون الدولي من أجل حل القضية الفلسطينية.وتحدث عن دور بريطانيا منذ وعد بلفور ومخاطره على القضية الفلسطينية حتى الان والذي ظلم أبناء شعبنا ووجوب تصحيح هذا الظلم التاريخي.وقال: إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعمل على حسم الصراع وهذا يتطلب العمل على عدة نقاط أهمها الاعتراف بدولة فلسطين وإقرار بريطانيا بخطئها التاريخي وتوفير الحماية الدولية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، لافتا الى وجود اختراقات على المستوى الدولي الرسمي والشعبي.