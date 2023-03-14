صور.. بلدية غزة تدعو المواطنين للتعاون مع طواقمها للتخفيف من آثار المنخفض

















رام الله - دنيا الوطناستنفرت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، منذ ساعات الصباح الباكر الفرق الميدانية لمتابعة مصارف مياه الأمطار المنتشرة في مدينة غزة، ضمن أعمالها في معالجة أثار المنخفض الجوي، ومعالجة أي إشارات او شكاوى تتعلق بخدمات البلدية بشكل عاجل.ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع طواقمها العاملة في الميدان للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، والحفاظ على النظافة العامة وتجنب إلقاء النفايات بشكل عشوائي منعًا لتجمعها فوق المصارف تجنبا لإغلاقها وغرق الشوارع.