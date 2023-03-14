شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تدعو المواطنين للتعاون مع طواقمها للتخفيف من آثار المنخفض

صور.. بلدية غزة تدعو المواطنين للتعاون مع طواقمها للتخفيف من آثار المنخفض
طواقم بلدية غزة خلال عملها في الميدان بالمنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
استنفرت لجنة الطوارئ في بلدية غزة، منذ ساعات الصباح الباكر الفرق الميدانية لمتابعة مصارف مياه الأمطار المنتشرة في مدينة غزة، ضمن أعمالها في معالجة أثار المنخفض الجوي، ومعالجة أي إشارات او شكاوى تتعلق بخدمات البلدية بشكل عاجل.

ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع طواقمها العاملة في الميدان للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، والحفاظ على النظافة العامة وتجنب إلقاء النفايات بشكل عشوائي منعًا لتجمعها فوق المصارف تجنبا لإغلاقها وغرق الشوارع.






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