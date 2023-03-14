عائلة الأسير محمد الحلبي تشتكي من ممارسات الاحتلال خلال زيارتهم له

رام الله - دنيا الوطناشتكت عائلة الأسير محمد الحلبي من ممارسة سلطات السجون الإسرائيلية، خلال زيارتها لنجلها في سجن ريمون.وقالت العائلة إن نجل الأسير الطفل (عمر) رافق جدته لزيارة والده، وكان يحضر نفسه للدخول عنده كي يلامس يديه ويحتضنه، رفق الحراس والسجانين الإسرائيليين.وأضافت أن مصلحة السجون رفضت دخول الطفل وسمحت له التواصل فقط من خلف الزجاج، ومحادثته عبر سماعة التليفون اليت يوجد بها تشويش.وأكدت العائلة أن التعامل الإسرائيلي لا قلب ولا أدنى إنسانية، وأن هذه الخطوة جاءت للضغط على ابنها الأسير محمد بهدف محاولة نزع اعترافات منه.وطالبت العائلة الجهات المعنية والحقوقية، والدولية بالتدخل للسماح لها بزيارة تليق بأدنى مقومات الإنسانية التي كفلها القانون الدولي والإنساني، خاصة مع منع الاحتلال نجله الثاني (عاصم) من زيارة والده داخل السجن.وكانت محكمة الاحتلال في بئر السبع حكمت في سبتمبر/2022 على الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، بالسّجن الفعلي لمدة 12 عاماً، بعد 172 جلسة عقدت له منذ تاريخ اعتقاله عام 2016.