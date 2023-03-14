نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعلن نادي الأسير برنامج فعاليات اليوم، "الثلاثاء الحمراء"، في محافظات الضفة، نصرة للأسرى مع خطوات العصيان التي يقومون بها ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، ومع اقتراب معركتهم "معركة الإضراب عن الطعام"، في بداية شهر رمضان المبارك.مرفق الفعاليات المقررة اليوم:رام الله: الساعة 7:30 مساءً - من أمام دوار المنارةبيت لحم: الساعة 7:30 مساءً - باب الزقاق/ وسط مدينة بيت لحمالخليل: الساعة 7:00 مساءً - دوار ابن رشدأريحا: الساعة 8:00 مساءً - من أمام دوار أريحانابلس: الساعة 7:00 مساءً - ميدان الشهداءجنين: الساعة 7:30 مساءً - أمام السيباط/ وسط مدينة جنينقلقيلية: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهيد أبو علي إيادطوباس: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهداءسلفيت: الساعة 7:30 مساءً - الساحة العامة/ وسط البلد