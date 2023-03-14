شؤون فلسطينية

نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى

نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى
نادي الأسير يعلن برنامج فعاليات "الثلاثاء الحمراء" نصرة للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نادي الأسير برنامج فعاليات اليوم، "الثلاثاء الحمراء"، في محافظات الضفة، نصرة للأسرى مع خطوات العصيان التي يقومون بها ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، ومع اقتراب معركتهم "معركة الإضراب عن الطعام"، في بداية شهر رمضان المبارك.

مرفق الفعاليات المقررة اليوم:

رام الله: الساعة 7:30 مساءً - من أمام دوار المنارة

بيت لحم: الساعة 7:30 مساءً - باب الزقاق/ وسط مدينة بيت لحم

الخليل: الساعة 7:00 مساءً - دوار ابن رشد

أريحا: الساعة 8:00 مساءً - من أمام دوار أريحا

نابلس: الساعة 7:00 مساءً - ميدان الشهداء

جنين: الساعة 7:30 مساءً - أمام السيباط/ وسط مدينة جنين

قلقيلية: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهيد أبو علي إياد

طوباس: الساعة 7:30 مساءً - ميدان الشهداء

سلفيت: الساعة 7:30 مساءً - الساحة العامة/ وسط البلد

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