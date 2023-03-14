الديمقراطية: الأسير عرام ينضم لقائمة عمداء الأسرى ولا حرية لشعبنا مادام أسيراً قابعاً بالسجون

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "الأسير إبراهيم عبد المنعم عرام "أبو بلال" يدخل اليوم عامه الواحد والعشرين في سجون الاحتلال الصهيوني، وينضم على قائمة عمداء الأسرى".وأوضحت الجبهة أن الأسير عرام اعتقلته قوات الاحتلال في 14 آذار/مارس 2003 بتهمة الانتماء لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة والتخطيط لتنفيذ عملية فدائية في موقع كوسوفيم العسكري وسط قطاع غزة.وشددت الجبهة أن الأسير عرام أنهى عامه العشرين في سجون الاحتلال، ويقضي حكماً صدر بحقه من محكمة الاحتلال لمدة 24 عاماً، لافتة إلى أن جرافات الاحتلال هدمت منزل عائلته وشتتها، في حين أن والده أقعده المرض ووالدته رحلت دون أن تكتحل بفلذة كبدها إلى الأبد.وختمت الجبهة بيانها قائلة "ونحن نشيد بصمود الأسير عرام وكافة الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، الذين يقفون بحزم لمواجهة السياسة العنصرية الصهيونية، نؤكد أن لا حرية لشعبنا ما دام أسيراً واحداً قابعاً في سجون الاحتلال، وأن فجر الحرية آت لا محالة".