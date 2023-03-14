شؤون فلسطينية

زكي يهنئ الحزب الشيوعي الصيني بانتخاب الزعيم شي جين بينج رئيساً للصين

زكي يهنئ الحزب الشيوعي الصيني بانتخاب الزعيم شي جين بينج رئيساً للصين
عباس زكي
رام الله - دنيا الوطن
أبرق  عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض  العام للعلاقات العربية والصين الشعبية رسالة تهنئة للحزب  الشيوعي الصيني.

وذلك بمناسبة نجاح المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وانتخاب بالإجماع للزعيم شي جين بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية  قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.

وعبر زكي  باسم اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلسين الثوري  والاستشاري والأطر التنظيمية للحركة عن التهاني  للحزب  الشيوعي الصيني وقيادتة والشعب الصيني الصديق  بهذه المناسبة

وأضاف زكي إن هذا الانتخاب  بالإجماع تأتي  تحقيقا لرغبات الشعب الصيني وتطلعات الصين بتحقيق العدل والمساواة ونشر  السلام في العالم من خلال  العيش  المشترك وتبادل  المنفعة بين جميع دول العالم.

وقال  زكي: وإننا لننظر بإعجاب كبير لتجربتكم التي عكست نفسها من خلال مشروع الحزام والطريق، وقيادتكم المميزة في ترسيخ الصين الحديثة والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية وتعزيز دور ومكانة الصين في العالم".

وثمن الدور العظيم الذي قامت به الصين في رعايتها بتوقيع الاتفاقية السعودية – الإيرانية لإعادة العلاقات بين البلدين، مما يؤكد مصداقية الدبلوماسية الصينية  في موقفها الذي يقوم على أساس سلامة العلاقات الدولية الذي يؤدي إلى الاستقرار والأمن والسلام بين الدول .

وتطلع زكي  إلى دور هام ومحوري  في  القضية الفلسطينية والوقوف  إلى جانب  القضايا العادلة للشعب الفلسطيني .

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