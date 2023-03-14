شؤون فلسطينية

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه
سعدات
رام الله - دنيا الوطن
يُصادف اليوم الثلاثاء، الرابع عشر من آذار/مارس، الذكرى الـ 17، على اختطاف الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ومجموعة من رفاقه.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأسير سعدات (70 عاماً) من رام الله، يقضي حُكماً بالسّجن لمدة (30 عاما)، وسبق أن تعرض للاعتقال سبع مرات على الأقل، قبل اعتقاله الحالي والمتواصل منذ عام 2006.

وخلال سنوات اعتقاله واجه الحرمان لسنوات من الزيارة، والعزل الإنفراديّ، وبعد تجربته في العزل تمكّن سعدات من تأليف كتاب بعنوان: (صدى القيد)، تناول فيه سياسة العزل الإنفراديّ في سجون الاحتلال. والأسير سعدات هو أب لأربعة أبناء، وأربعة أحفاد.

أما رفاقه الذين تم اختطافهم فهم: الأسير عاهد أبو غلمي (53 عاماً) من بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، والمحكوم بالسّجن المؤبد وخمس سنوات، وقد تعرض على مدار سنوات اعتقاله  للحرمان من الزيارة، واستمر ذلك حتى عام 2019، علماً أنه تعرض للاعتقال عدة مرات قبل اعتقاله عام 2006.

ويقضي الأسير حمدي قرعان من بلدة بيت ريما بمحافظة رام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد، والأسير باسل أسمر من بيت ريما برام الله، حُكماً بالسّجن المؤبد و(20) عاماً، والأسير مجدي الريماوي، حكا مؤبدا و (80) عاماً، والأسير ياسر أبو تركي من الخليل، محكوم بالسّجن مؤبدين و (20) عاماً، والأسير عمرو هميّل من أريحا، محكوم بالسّجن المؤبد، وكان من بينهم اللواء فؤاد الشوبكي الذي أفرج عنه أمس بعد أن أمضى (17) عامًا في سجون الاحتلال.

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