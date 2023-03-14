قطر الخيرية تنظم فعالية نسائية للجاليات

رام الله - دنيا الوطننظم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع للجاليات بالتعاون مع مركز نسيم الطبي فعاليات متنوعة، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة أكثر من 200 امرأة من مختلف الجاليات.وركزت الفعالية على إبراز دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات لتكون عضوا فعالا في بناء المجتمع، وإلقاء الضوء على مكانتها والحقوق الواجبة عليها، وتقدير دورها وتوعيتها لكونها تمثل نصف المجتمع، بالإضافة إلى تقديم أفكار مختلفة لتمكين المرأة.وتضمنت الفعاليات، مسابقات أدبية، وثقافية وفنية، وعروضا ترفيهية، وفحوصات طبية مجانية للنساء، شملت القياسات الحيوية وفحص مؤشر كتلة الجسم والسكر والضغط والكولسترول والوزن والسمنة، واستشارات حول صحة الأسنان والعظام، بالإضافة إلى جلسة توعوية عن ضرورة ممارسة الرياضة.وشملت المسابقات الأدبية أربعة أقسام وهي: كتابة الشعر، وكتابة المقال، وكتابة تعليق على الصور، ومسابقة الخطابة، كما تضمنت المسابقات الفنية رسم الحناء، وفن إعادة التدوير، والرسم بقلم الرصاص.وفازت ثلاث مشاركات في كل قسم من الأقسام الأربعة من المسابقات الأدبية، وكذلك شهدت المسابقات الفنية فوز ثلاثة مشاركات في كل قسم من أقسامها الأربعة.وقد أعرب الدكتور منير علي إبراهيم المدير العام لمجموعة النسيم للرعاية الصحية: عن سعادته بمشارك المركز في هذه الفعالية التي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمجموعة والتعاون المتواصل مع قطر الخيرية، لافتا إلى أن مركز النسيم الطبي يتمثل دوره في تقديم الاستشارات والفحوصات الطبية للنساء .وأكد على أهمية ضمان حصول المرأة على الخدمات الصحية الأساسية، وتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتها، بالإضافة إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة ممتازة للنساء لعرض مواهبهن والاحتفاء بإنجازاتهن