شؤون فلسطينية

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة، باسم زعارير إن حكومة الاحتلال تحاول تعويض الضعف الذي تعاني منه بالهروب إلى الأمام وترحيل أزماتها بالاستيطان والتهويد والسيطرة بالضفة، في رهان واضح على الوقت ودعم الموقف الأمريكي لها.

وأوضح زعارير أن حكومة الاحتلال تواجه أزمات متعددة أهمها تصاعد المقاومة في الضفة وحركة العصيان التي اتخذها أسرانا الابطال والتي قد تكون مقدمة لإضراب، عدا عن تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال بسبب ما يسمى الانقلاب على القضاء.

وأضاف أن حكومة الاحتلال تعاني ومهددة بالسقوط، مما يدفعها لإرضاء جمهورها اليميني المتطرف بالتعاون مع (كنيست)، مشيرًا إلى أنهم "يصعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة".

واعتبر أن هذه سياسة الاحتلال منذ احتلاله لأرضنا، حيث لم تضع لها حدا الاتفاقيات المذلة الموقعة مع منظمة التحرير ولا نهج التسوية مع السلطة وما يتبعها من تنسيق أمني واقتصادي، ولم يوقفها مجلس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا.

وأكد على أن مواجهة هذه سياسة الاحتلال الاستيطانية تقع على عاتق شعبنا الذي يتوجب عليه تحقيق الوحدة، لكي يتمكن من الوقوف صفًا في وجه الاحتلال.

أخبار ذات صلة

حمادة: هدم منازل المقدسيين سياسة فاشلة لن تكسر صمودهم

حمادة: هدم منازل المقدسيين سياسة فاشلة لن تكسر صمودهم

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

حزب فدا يهنئ الأسير فؤاد الشوبكي بتحرره من سجون الاحتلال

حزب فدا يهنئ الأسير فؤاد الشوبكي بتحرره من سجون الاحتلال

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

الزراعة بغزة توضح كمية الأمطار التي هطلت على القطاع اليوم

الزراعة بغزة توضح كمية الأمطار التي هطلت على القطاع اليوم

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

الإحصاء: استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

الإحصاء: استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

بنك فلسطين يصدر تنويهاً بشأن التعامل مع الورقة النقدية الجديدة فئة الـ50 دينار

بنك فلسطين يصدر تنويهاً بشأن التعامل مع الورقة النقدية الجديدة فئة الـ50 دينار

منوعات

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

بكلمات مؤثرة.. إليسا تبارك للملكة رانيا زفاف ابنتها

بكلمات مؤثرة.. إليسا تبارك للملكة رانيا زفاف ابنتها

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز من داخل سيارتها

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز من داخل سيارتها

بالصور.. إطلالات غريبة للنجمات في حفل الأوسكار

بالصور.. إطلالات غريبة للنجمات في حفل الأوسكار

أصالة تبارك للملكة رانيا بزواج الأميرة إيمان

أصالة تبارك للملكة رانيا بزواج الأميرة إيمان

نضال الأحمدية تتوقع انفصال شيرين عن زوجها

نضال الأحمدية تتوقع انفصال شيرين عن زوجها

لن تصدق سعر فستان الملكة رانيا بحفل زفاف ابنتها

لن تصدق سعر فستان الملكة رانيا بحفل زفاف ابنتها

بالفيديو.. تامر حسني يمازح صديقه بطريقة كوميدية أثناء خطوبته

بالفيديو.. تامر حسني يمازح صديقه بطريقة كوميدية أثناء خطوبته

مروان بابلو يطرح أغنية &quot;ليلي يا&quot; ويتصدر الترند

مروان بابلو يطرح أغنية "ليلي يا" ويتصدر الترند

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان جريء

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان جريء

عربي

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات &quot;صادمة&quot;

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات "صادمة"