زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب في المجلس التشريعي المنحل بالضفة، باسم زعارير إن حكومة الاحتلال تحاول تعويض الضعف الذي تعاني منه بالهروب إلى الأمام وترحيل أزماتها بالاستيطان والتهويد والسيطرة بالضفة، في رهان واضح على الوقت ودعم الموقف الأمريكي لها.وأوضح زعارير أن حكومة الاحتلال تواجه أزمات متعددة أهمها تصاعد المقاومة في الضفة وحركة العصيان التي اتخذها أسرانا الابطال والتي قد تكون مقدمة لإضراب، عدا عن تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال بسبب ما يسمى الانقلاب على القضاء.وأضاف أن حكومة الاحتلال تعاني ومهددة بالسقوط، مما يدفعها لإرضاء جمهورها اليميني المتطرف بالتعاون مع (كنيست)، مشيرًا إلى أنهم "يصعدون موجة بناء المستوطنات باعتبار الضفة هي المساحة التي تحل أزماتهم بالاستيطان والتهويد والسيطرة".واعتبر أن هذه سياسة الاحتلال منذ احتلاله لأرضنا، حيث لم تضع لها حدا الاتفاقيات المذلة الموقعة مع منظمة التحرير ولا نهج التسوية مع السلطة وما يتبعها من تنسيق أمني واقتصادي، ولم يوقفها مجلس الأمن الذي تسيطر عليه أمريكا.وأكد على أن مواجهة هذه سياسة الاحتلال الاستيطانية تقع على عاتق شعبنا الذي يتوجب عليه تحقيق الوحدة، لكي يتمكن من الوقوف صفًا في وجه الاحتلال.