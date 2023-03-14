حزب فدا يهنئ الأسير فؤاد الشوبكي بتحرره من سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنهنأ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني(فدا) جماهير شعبنا الفلسطيني وحركته الأسيرة بتحرر الأسير فؤاد الشوبكي " أبو حازم " ، بعد قضائه 17 عاماً في سجون الاحتلال، حيث اختطف في الرابع عشر من آذار من عام 2006 هو ورفاقه خلال اقتحام سجن أريحا في جريمة إسرائيلية غادرة.وأكد عضو المكتب السياسي لـ(فدا) رائف دياب ومسؤول الهيئة القيادية في المحافظات الجنوبية أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي واحدة من أهم القضايا الوطنية والعناوين الرئيسية لنضال الشعب الفلسطيني في المعركة الدائرة مع الاحتلال ومن أجل نيل حريته الكاملة .وفي نفس السياق أكد بسام حسونة عضو اللجنة المركزية للحزب أن لا حرية لشعبنا ما دام هناك أسيراً واحداً في سجون الاحتلال الإسرائيلي الغيض ، وأكد حسونة مسؤول ملف الأسرى دعمنا لخطوات الحركة الأسيرة النضالية في مواجهة إدارة السجون وإجراءات بن غفير وحكومة اليمين القمعية والعنصرية بحق الأسرى .وختاماً نؤكد على ضرورة الاستلهام من التجربة النضالية للقائد أبو حازم في المضي قدماً بطريق المقاومة أسلوباً ناجعاً في مواجهة التحديات ورفع معاناة شعبنا والأسرى.