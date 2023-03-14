الزراعة بغزة توضح كمية الأمطار التي هطلت على القطاع اليوم

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة بغزة، اليوم الثلاثاء، إن كمية الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال اليوم الثلاثاء، بلغت 2.59 مليون متر مكعب.وذكرت الوزارة خلال بيان لها، أن عدد أيام الهطول بلغ 25 يوماً وبلغت النسبة المئوية للهطول 78.8% من المعدل العام لكافة المحافظات.وبينت أن متوسط الهطول لكافة المناطق منذ بداية الموسم 278 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 6.4 ملم.كذلك أوضحت أن كمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 99.2 مليون متر مكعب.وقالت إن أعلى هطول للأمطار سجل في خزاعة 16 ملم، وكمية الأمطار التي هطلت لهذا اليوم 2.59 مليون متر مكعب.