شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب
انتخاب إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب في اتحاد البرلمان الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، انتخاب إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب في اتحاد البرلمان الدولي الذي أنهى أعماله في عاصمة البحرين.

وأعربت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أسفها الشديد لهذا القرار الذي يشكل انحيازاً صارخاً للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة ويكافئه على ارهابه وجرائمه بحق شعبنا.

وتساءلت الهيئة، كيف يمكن لكيان أصبح يصنف براع للإرهاب والقتل والاغتصاب يقود حرباُ مستعرة ومفتوحة ضد الشعب الفلسطيني بدعم واسناد من مؤسسته التشريعية التي تعمل على قوننة جرائمه وارهابه، كيف يمكن لاحتلال هذا شأنه أن يكون عضواً في لجنة أممية لمكافحة الإرهاب.

وقالت الهيئة أن هذه الخطوة الاستفزازية من جانب اتحاد البرلمان الدولي تبرئ الاحتلال من جرائمه الموثقة في أروقة محكمة الجنايات وجرائم الحرب الدولية، كما أن من شأنها أن توفر للاحتلال مظلة سياسية لمواصلة عدوانه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ومواصلة التنكر للقرارات والمواثيق الدولية التي أكدت عدم شرعية احتلاله للأرض الفلسطينية.

ودعت الهيئة البرلمان الدولي إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى أصلاً مع مقررات البرلمان الدولي بشأن القضية الفلسطينية، ويتعارض مع أنظمة ولوائح البرلمان الدولي وكافة القرارات والمواثيق الدولية التي تجرم إسرائيل على احتلالها للأرض الفلسطينية.

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