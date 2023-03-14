جبهة التحرير الفلسطينية تهنئ الشوبكي

رام الله - دنيا الوطنهنأت جبهة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمينها العام، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادرها في الوطن والشتات، الشعب الفلسطيني وحركة فتح وعائلة الشوبكي بمناسبة تحرر القائد الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي بعد قضاء 17 عاما في السجون الاسرائيلية، رغم كبر سنه البالغ (83عاما) ورغم مرضه الشديد والظروف القاسية التى يعاني منها أسرانا البواسل.وقالت التحرير الفلسطينية أن الأسير المحرر الشوبكي كان مثالا يحتذى مقاتلا وقائدا في الساحات الخارجية وعند دخوله لأرض الوطن، ولم يأل جهدا في الدفاع عن أبناء شعبه ومقارعة الاحتلال من أجل تحقيق حلم التحرر والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.ودعت التحرير الفلسطينية أبناء شعبنا مشاركة عائلة الشوبكي ومحبيه في الاحتفال بخروج أسيرنا من سجنه واستقباله على أمل الفرحة الكبيرة بتحرر جميع أسرانا البواسل.