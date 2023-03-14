شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين
الهيئة المستقلة تصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين في المدارس الحكومية.

ورأت الهيئة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. 

وأضافت الهيئة أن "المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وأن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وفيما يلي نص البيان:

تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين. 

إننا في الهيئة المستقلة وإذا نؤكد على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، نرى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. 

إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الاضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة.

 إننا ندعو مجدداً إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار، ونطالب الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.

أخبار ذات صلة

حمادة: هدم منازل المقدسيين سياسة فاشلة لن تكسر صمودهم

حمادة: هدم منازل المقدسيين سياسة فاشلة لن تكسر صمودهم

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

حزب فدا يهنئ الأسير فؤاد الشوبكي بتحرره من سجون الاحتلال

حزب فدا يهنئ الأسير فؤاد الشوبكي بتحرره من سجون الاحتلال

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

الزراعة بغزة توضح كمية الأمطار التي هطلت على القطاع اليوم

الزراعة بغزة توضح كمية الأمطار التي هطلت على القطاع اليوم

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

17 عاما على اختطاف الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

الإحصاء: استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

الإحصاء: استمرار ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

الاحتلال يواصل عمليات الهدم في مدينة القدس ويُصعد سياسة التهجير

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

زعارير: حكومة الاحتلال تهرب من أزماتها بتصعيد الاستيطان والتهويد بالضفة

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

حملة المقاطعة تستنكر انتخاب داني دانون لعضوية لجنة مناهضة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الإسلامية المسيحية تدعو البرلمان الدولي للتراجع عن ضم إسرائيل إلى لجنة مكافحة الإرهاب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

بنك فلسطين يصدر تنويهاً بشأن التعامل مع الورقة النقدية الجديدة فئة الـ50 دينار

بنك فلسطين يصدر تنويهاً بشأن التعامل مع الورقة النقدية الجديدة فئة الـ50 دينار

منوعات

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

علا غانم تروي تفاصيل مُرعبة عن حياتها الزوجية

بكلمات مؤثرة.. إليسا تبارك للملكة رانيا زفاف ابنتها

بكلمات مؤثرة.. إليسا تبارك للملكة رانيا زفاف ابنتها

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز من داخل سيارتها

إطلالة مثيرة لجورجينا رودريغيز من داخل سيارتها

بالصور.. إطلالات غريبة للنجمات في حفل الأوسكار

بالصور.. إطلالات غريبة للنجمات في حفل الأوسكار

أصالة تبارك للملكة رانيا بزواج الأميرة إيمان

أصالة تبارك للملكة رانيا بزواج الأميرة إيمان

نضال الأحمدية تتوقع انفصال شيرين عن زوجها

نضال الأحمدية تتوقع انفصال شيرين عن زوجها

لن تصدق سعر فستان الملكة رانيا بحفل زفاف ابنتها

لن تصدق سعر فستان الملكة رانيا بحفل زفاف ابنتها

بالفيديو.. تامر حسني يمازح صديقه بطريقة كوميدية أثناء خطوبته

بالفيديو.. تامر حسني يمازح صديقه بطريقة كوميدية أثناء خطوبته

مروان بابلو يطرح أغنية &quot;ليلي يا&quot; ويتصدر الترند

مروان بابلو يطرح أغنية "ليلي يا" ويتصدر الترند

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان جريء

بالصور.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان جريء

عربي

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السيسي: مصر الأكثر جفافاً في العالم ولن تتحمل نقص المياه

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

السعودية ترفض طلباً إسرائيلياً لحضور وزير الخارجية إيلي كوهين للمملكة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

المغرب:موقفنا من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه واستئناف العلاقة مع إسرائيل تم بظروف معروفة

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات &quot;صادمة&quot;

جثة صدام حسين.. رئيس الوزراء العراقي السابق يكشف معلومات "صادمة"