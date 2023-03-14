قلق إسرائيلي من عودة الفلسطينيين لنهج العمليات التفجيرية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قلقاً ينتاب المنظومة الأمنية في إسرائيل من محاولات عودة العمليات التفجيرية.ونقلت (القناة 14) القول عن مسؤول أمني: "بعد فترة طويلة ركز خلالها الفلسطينيون على عمليات إطلاق النار، ندرك الآن محاولاتهم العديدة لتنفيذ عمليات تفجيرية".وتابع القول بأن:"هذا اتجاه مقلق وخطوة أعلى في التصعيد".وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن:"قلقًا ينتاب جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، والجيش الإسرائيلي، على خلفية تزايد محاولات الفلسطينيين تجهيز العبوات الناسفة واستخدامها في الأشهر الماضية، على غرار ما كان يجري في الانتفاضة الثانية إلى جانب صنع الأحزمة الناسفة حينها والتي كانت تعد من أكثر الوسائل فتكًا بالإسرائيل".