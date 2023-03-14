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دولي

دعوات إسرائيلية لمظاهرات ضخمة غداً لعرقلة سفر نتنياهو إلى برلين

دعوات إسرائيلية لمظاهرات ضخمة غداً لعرقلة سفر نتنياهو إلى برلين
مظاهرات في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن العديد من الدعوات انطلقت لحشد مظاهرات ضخمة غدًا لعرقلة سفر نتنياهو إلى برلين.

وبحسب (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "دعوات انطلقت لمظاهرات ضخمة غدا قرب مطار بن غوريون بالمركبات لعرقلة زيارة نتنياهو وزوجته سارة إلى برلين".

وأوضحت أن: "قرابة 1000 أكاديمي ناشدوا سفيري ألمانيا وبريطانيا للعمل على إلغاء زيارة نتنياهو لبلديهما".

بدورها، قالت زعيمة حزب (ميرتس) زهافا غالؤون، إن: "المزيد من الناس يخرجون للتظاهر" لافتًا إلى أن: "مليون شخص سيجبرون هذه الحكومة على التوقف".

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