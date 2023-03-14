شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وهم: عدي الضابط ، وعمار محيسن، وعز الدين الفقيه، وأيمن علقم، وعيسى محمد علي، ويزن سلامة، وناصر الكسواني، وأحمد الكسواني.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من يطا جنوبًا، وهما: نور إسماعيل أبو فنار، وناجح قاهر أبو قبيطة.

ومن رام الله، اعتقلت تلك القوات الشاب بلال فقهاء من بلدة سنجل شمالًا.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صائب مصطفى الجدع من بلدة حبلة جنوبا.

ومن مدنية أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سلامه خضر براهمة (27 عاما).

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