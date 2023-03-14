التعليم: ندعو المعلمين العودة للعمل وإنقاذ العام الدراسي

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المركز الوطني للامتحانات والتقويم التربوي في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأثلاثاء، المعلمين إلى تحكيم العقل والمنطق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي.وقال عوّاد في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إننا ندعو المعلمين لانقاذ ما يمكن انقاذه من العام الدراسي خاصة فيما يتعلق بطلبة الثانوية العامة، لأنه مرتبط بتسجيل الجامعات في الوطن والخارج.وكان (حراك المعلمين)، قد أعلن، الثلاثاء، الإضراب الشامل، عقب قرار المحكمة الإدارية العليا وقف الإضراب المفتوح في المدارس الحكومية.وقال (حراك المعلمين)، في بيان صحفي: "نعلن الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الوجود بالبصمة والمغادرة وندعو جميع المعلمين للوقوف في وجه الغطرسة التي تمارسها الحكومة تجاه زملائنا وزميلاتنا"، على حد وصفه.وتابع: "وجب التنويه على أن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية والمعلم بصفته الشخصية، وحتى الحراك ليس جهة إدارية وعليه فإن المحكمة ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله".وأكمل: "وحتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها ‎5 دنانير ولكن لأننا نتواجد بالمدارس، ونوقع بالحضور قانونيا لا يسري علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية".وختم بالقول: "سنحدد موعدا لوقفة احتجاجية لاحقا للوقوف سدا منيعا أمام هذه العقوبات الجائرة"، على حد تعبيره.وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين". وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل.وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يستند إلى الدعوة الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.يشار إلى أن "حراك المعلمين" اعتصم اليوم أمام مقر مجلس الوزراء خلال عقد الجلسة الأسبوعية للمجلس، كما أنه جدد التأكيد على مواصلة الإضراب عن العمل.وكانت الحكومة أعلنت، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقات مع النقابات المهنية من بينها اتحاد المعلمين ينهي الخلاف والإضراب الذي أعلن الأسبوع الماضي.وعقب توقيع الاتفاق، أعلن اتحاد المعلمين عن وقف الإضراب بشكل كامل، وطالب المعلمين بالعودة إلى المدارس.