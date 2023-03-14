لأول مرة منذ 2020.. الصين تعيد فتح حدودها أمام السياح الأجانب





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الصين فتح حدودها أمام السياح الأجانب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات منذ تفشي جائحة (كورونا)، وذلك من خلال معاودة إصدار مختلف أنواع التأشيرات اعتباراً من غد الأربعاء.ويأتي رفع هذا الإجراء الحدودي الذي كان يهدف للحماية من (كوفيد-19) بعدما أعلنت السلطات الصينية في شباط/ فبراير الماضي تغلبها على زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة.وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن المناطق الصينية التي لم تكن تتطلب الحصول على تأشيرة قبل تفشي الجائحة ستعود إلى سياسة الدخول دون تأشيرة.ويشمل ذلك جزيرة هاينان السياحية الجنوبية والسفن السياحية التي تمر عبر ميناء شنغهاي، كما سيجري استئناف السماح بدخول الأجانب دون تأشيرة من هونغ كونغ وماكاو إلى إقليم قوانغدونغ.وأوضحت الوزارة أن المسافرين الأجانب الذين لديهم تأشيرات صادرة قبل 28 آذار/ مارس 2020 وما زالت سارية يمكنهم استخدامها لدخول الصين.وقال توم سيمسون العضو المنتدب لمجلس الأعمال الصيني البريطاني إن "استئناف التقديم على جميع أنواع التأشيرات يزيل عقبة كبيرة أمام عودة حركة السفر الطبيعية بين بريطانيا والصين".وأضاف أن المجلس "لاحظ بالفعل أن طلبات السفر للعمل ورحلات الوصول بدأت في الزيادة منذ كانون الثاني/ يناير، لكن من المنتظر أن تؤدي هذه الأنباء إلى زيادة كبيرة في الزيارات، خصوصا بغرض السياحة"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وأضافت الصين، التي سحبت نصيحتها إلى رعاياها بعدم السفر إلى الخارج في كانون الثاني/ يناير الماضي، 40 دولة إلى قائمة الوجهات المسموح بسفر الأفواج إليها ليبلغ العدد الإجمالي 60 دولة.ومن المنتظر أن يساعد الدعم الذي سيتلقاه القطاع السياحي في إنعاش الاقتصاد البالغ حجمه 17 تريليون دولار، والذي سجل العام الماضي واحداً من أبطأ معدلات نموه في نحو نصف قرن.