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شؤون فلسطينية

الاحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي

الاحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر شباط 2023 ارتفاعاً نسبته 0.90% مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023.

وبين الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، اليوم الثلاثاء، أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.84%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.39%، وأسعار البيض بنسبة 7.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.57%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.21%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.35%.

وارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 18 شيقلا/كغم، والبصل والبطاطا 3 شواقل/كغم لكل منهما، والبيض 20 شيقلا/2كغم، والموز 4 شواقل/كغم، والرمان 6 شواقل/كغم، والافوكادو والفلفل الأخضر الحار 8 شواقل/كغم لكل منهما، والباذنجان والخيار 5 شواقل/كغم لكل منهما، وأرز حبة قصيرة 154 شيقلا/25كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2023 مع نظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.03% (بواقع 4.71% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدسوبنسبة 1.87% في قطاع غزة).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.99% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 14.74%، وأسعار البيض بنسبة 9.95%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.08%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 1.60%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.51%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 19 شيقلا/كغم، والبيض 22 شيقلا/2كغم، والبصل 4 شواقل/كغم، والموز والباذنجان 5 شواقل/كغم لكل منهما، والرمان والفلفل الأخضر الحار 7 شواقل /كغم لكل منهما، والافوكادو 10 شواقل/كغم، وأرز حبة قصيرة 153 شيقلا/25كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.95% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 13.92%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.11%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.64%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 3.80%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.71%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.26%، وأسعار البيض بنسبة 2.20%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البصل والبطاطا 2 شيقل/كغم لكل منهما، والثوم 8 شواقل/كغم، والباذنجان 4 شيقل/كغم، والخيار 3 شواقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 10 شواقل/كغم، والدجاج 16 شيقلا/كغم، وأرز حبة قصيرة 155 شيقلا/25كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 37.74%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 15.71%، وأسعار البيض بنسبة 15.33%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.60%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.87%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.61%.

وسجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 6 شواقل/كغم، والبصل 4 شواقل/كغم، والبيض 32 شيقلا/2كغم، والدجاج 21 شيقلا/كغم، والباذنجان 7 شواقل/كغم، والخيار 8 شواقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 9 شواقل/كغم، ولحم الغنم 94 شيقلا/كغم.

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