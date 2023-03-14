دولي

عائلة الجندي هدار غولدن تعلّق على إطلاق سراح الأسير الشوبكي

عائلة الجندي هدار غولدن تعلّق على إطلاق سراح الأسير الشوبكي
الأسير فؤاد الشوبكي عقب الإفراج عنه
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تعليق عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على اطلاق سراح الأسير فؤاد الشوبكي.

وقالت عائلة غولدين: "كان ينبغي ترك فؤاد الشوبكي يعفن في سجوننا، طالما أن ابننا هدار غولدين محتجز في غزة".

وتابعت القول في تصريح صحفي مقتضب: أن "إسرائيل لا تحارب من أجل جنودها".

وقد عانق شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، اليوم الإثنين، الحرية، بعد سبعة عشر عاما في الأسر.

واختطفت قوات الاحتلال الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006، وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لـ(20) عاماً، ولاحقاً تم تخفيضها إلى (17).

ويُعدّ الأسير الأكبر سنّاً في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة، وفي السنوات القليلة الماضية، أصبح يعتمد على رفاقه الأسرى في تلبية احتياجاته.

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