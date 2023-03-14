شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: منخفض جوي عميق يضرب البلاد

طقس فلسطين: منخفض جوي عميق يضرب البلاد
منخفض جوي يضرب البلاد
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبشأن طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين غداًَ حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً، خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، وتعود الأجواء إلى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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