المحكمة الإدارية تصدر قراراً عاجلاً بوقف إضراب "حراك المعلمين"



وكانت الحكومة أعلنت الخميس الماضي عن توقيع اتفاقات مع النقابات المهنية من بينها اتحاد المعلمين ينهي الخلاف والإضراب الذي أعلن الأسبوع الماضي.



وعقب توقيع الاتفاق، أعلن اتحاد المعلمين عن وقف الإضراب بشكل كامل، وطالب المعلمين بالعودة إلى المدارس.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، اليوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين". وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل.وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يستند إلى الدعوة الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.يشار إلى أن "حراك المعلمين" اعتصم اليوم أمام مقر مجلس الوزراء خلال عقد الجلسة الأسبوعية للمجلس، كما أنه جدد التأكيد على مواصلة الإضراب عن العمل.