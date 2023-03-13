الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعقد لقاء مع رئيس جمهورية تاتارستان



وأشاد الأمين العام خلال هذا اللقاء بدور مجموعة الرؤية الاستراتيجية من خلال ربط روسيا بالعالم الإسلامي في المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافة.



وأعرب رئيس جمهورية تاتارستان عن شكره للدعم التي توفره منظمة التعاون الإسلامي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية والذي يقود إلى تعزيز الشراكة بين تاتارستان والعالم الإسلامي.



وناقش الجانبان آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية تاتارستان على الخصوص في مجالات الثقافة والرياضة.

رام الله - دنيا الوطنعقد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة في جدة لقاء مع رئيس جمهورية تاتارستان ورئيس مجموعة الرؤية العالمية الاستراتيجية روسيا – العالم الإسلامي والوفد المرافق.