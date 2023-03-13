شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات الدولية يستنكر اختيار إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب

مجلس العلاقات الدولية يستنكر اختيار إسرائيل عضواً في لجنة مكافحة الإرهاب
دانون
رام الله - دنيا الوطن
عبر مجلس العلاقات الدولية عن استنكاره الشديد لاختيار الاتحاد البرلماني الدولي الإسرائيلي داني دانون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد، معتبرًا

الخطوة دعمًا صريحًا للإرهاب الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن السماح أصلًا بوضع اسم ممثل الاحتلال كمرشح في انتخابات الاتحاد هو في حد ذاته وصمة عار على جبين المجتمعين في المؤتمر.

وأضاف المجلس أنه كان الأجدر بأعضاء الاتحاد الذي يمثل شعوب العالم الحرة طرد الاحتلال وإلغاء عضويته في الاتحاد لا سيما بعد المجازر الأخيرة وجرائم المستوطنين المتصاعدة.

ودعا المجلس الاتحاد وأعضاءه لإعادة النظر في القرار، والعمل على معاقبة دولة الاحتلال الإسرائيلي والانسجام مع مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية المتصاعدة التي تتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري وجرائم حرب ضد الفلسطينيين.

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