رمزي رباح يهنئ الشوبكي بحريته

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، إن حرية شيخ الأسرى، المحرر فؤاد الشوبكي، تزيد إصرار شعبنا الفلسطيني لمواصلة نضاله المشروع، حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحرير كافة الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وتقدم رباح بأحر التهاني من عائلة الشوبكي، وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، بحرية الأسير المناضل فؤاد الشوبكي، الذي أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.وأضاف رباح أن قضية الحركة الوطنية الأسيرة؛ واحدة من أبرز القضايا الوطنية لنضال الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة دعم خطواتها النضالية، في مواجهة الإجراءات التي تفرض عليها من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة إلى التحرك على المستوى العالمي لتدويل قضية الأسرى باعتبارهم أسرى حرية، والى مزيد من حملات التضامن العربية والدولية مع الأسرى الفلسطينيين، في وجه الإجراءات القمعية ومواجهة حملات التنكيل والقمع والعزل وغيرها من الإجراءات، التي تخالف القوانين والاتفاقات الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة.ونوه إلى ضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات التضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال يوم غدٍ، والى المشاركة في مسيرات الغضب وتصعيد المقاومة الجمعة القادم، نصرة للحركة الوطنية الأسيرة.