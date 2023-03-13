شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنائب رئيس الوزراء الإيطالي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بنائب رئيس الوزراء الإيطالي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، والوفد المرافق له.

وأكد الرئيس عباس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، مثمنا مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي، وما تقدمه من دعم تنموي ولبناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية.

وأطلع الرئيس عباس، الضيف على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية الالتزام باحترام الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وبوقف الأعمال أحادية الجانب.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، دعم بلاده لتحقيق السلام وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

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