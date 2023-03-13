الرئيس عباس يستقبل المحرر فؤاد الشوبكي ويهنئه بالإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، بحضور عدد من القيادات الفلسطينية.وهنأ الرئيس عباس، المحرر فؤاد الشوبكي وعائلته، بالإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد 17 عاما في الأسر.وأكد الرئيس عباس أن قضية الأسرى تحتل مكانة خاصة في أولويات القيادة الفلسطينية التي تسعى للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال.وشيخ الأسرى فؤاد حجازي محمد الشوبكي، وُلد في 12 آذار/ مارس 1940 في غزة، ويُعدّ الأكبر سنا في سجون الاحتلال، ويعاني من مشاكل صحية مزمنة.