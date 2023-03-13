دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل الممثل الخاص لرئيس جمهورية أوزبكستان للسياسة الخارجية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل الممثل الخاص لرئيس جمهورية أوزبكستان للسياسة الخارجية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة بجدة، عبد العزيز كاملوف الممثل الخاص لرئيس جمهورية أوزبكستان للسياسة الخارجية.

وأشاد الأمين العام خلال الاجتماع بالتزام أوزبكستان بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي وسعيها إلى تعزيز العمل الإسلامي المشترك ودعم السلام والاستقرار والتعاون في منطقة آسيا الوسطى.

ومن جهته، أكد كاملوف على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده بمنظمة التعاون الإسلامي ورغبتها في تعزيز التعاون مع المنظمة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال تعزيز مشاركة الشباب في المجتمع.

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