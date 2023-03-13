القواسمي أثناء استقباله طلبة من جامعة هارفارد: يجب إنهاء نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأطلع عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامة القواسمي، اليوم الإثنين، وفدا طلابيا مكونا من 150 طالبا وطالبة من جامعة هارفارد الأميركية على حجم المعاناة والظلم الذي يتعرض له شعبنا.وقدّم القواسمي للطلبة شرحا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ونظام الابرتهايد والفصل العنصري، ورؤية القيادة الفلسطينية للحل المبني على أساس الحق الفلسطيني والقانون الدولي.وتخلل اللقاء نقاش حول كافة القضايا المتعلقة بالصراع، من جدار فصل عنصري واستيطان استعماري إلى جرائم الاحتلال في القدس وسرقة المياه، والاستيلاء على الأرض وخلق الوقائع، لتعقيد الحل ومنع إمكانية قيام دولة فلسطين.