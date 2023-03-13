غنيم يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي مستجدات العمل بمشاريع المياه والصرف الصحي

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأحد، في رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إبراهيم لافية، مستجدات المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة.وأطلع الوزير غنيم، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين على مراحل العمل التي تم إنجازها في قطاع غزة، وخطط سلطة المياه لتنفيذ مشاريع مائية لتوفير مصادر مياه إضافية، مؤكدا في هذا الجانب أن سلطة المياه حققت تقدما ملموسا في توفير مياه صالحة للشرب من خلال البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي نفذتها ولا زالت تنفذها، وأنها تسعى لوضع مشاريع إضافية لضمان تطوير وتحسين خدمة المياه، و"هذا يتطلب التعاون من قبل جميع الشركاء".من جانبه، أكد لافية التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته بتوفير الدعم المالي والفني وتنسيق الجهود، بما يخدم تحسين هذا القطاع الحيوي.