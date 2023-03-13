شؤون فلسطينية

وفد دبلوماسي يزور حي الشيخ جراح والبلدة القديمة بالقدس

وفد دبلوماسي يزور حي الشيخ جراح والبلدة القديمة بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من الهيئات الدبلوماسية، ظهر اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح شرقي القدس، والبلدة القديمة من المدينة، وأطلع على تطورات الأوضاع وأوامر إخلاء العائلات الفلسطينية.

وتخللت الجولة زيارة عشرات البيوت الفلسطينية المهدد أهلها بالإخلاء في مدينة القدس، وآخرها أمر الإخلاء ضد عائلة سالم في الشيخ جراح، وعائلة صب لبن في البلدة القديمة.

وضم الوفد الذي التقى عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير في حي الشيخ جرّاح، نحو 25 دبلوماسياً من دول الاتحاد الأوروبي، حيث استمع إلى معاناة المواطنين بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

والتقى الوفد عائلة سالم، وهي واحدة من العائلات التي تلقت إخطاراً إسرائيلياً بإخلاء منزلها الذي تقيم فيه منذ أكثر من 70 عاماً، كما زار باقي البيوت المهددة بالإخلاء هناك.

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، عن قلقه حيال الوضع الحالي في حي الشيخ جرّاح، وأشار إلى أن الاتحاد يبذل قصارى جهده لمنع قرارات الإخلاء في هذا الحي.

وتوجه الوفد إلى البلدة القديمة وزار عائلة صب لبن، وهي إحدى العائلات التي لا يبعد بيتها سوى عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى وبقيت صامدة منذ أكثر من 30 سنة محاولة الحفاظ على البيت الذي شكل مطمعاً لقطعان المستوطنين الذين تدعمهم عشرات المؤسسات الاستيطانية.

وأكد بورغسدورف، رفض الاتحاد الأوروبي للسياسات التي تجري في مدينة القدس من قبل الاحتلال والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

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