شؤون فلسطينية

حفيد نيلسون مانديلا يوجه رسالة لغزة خلال افتتاح فعاليات أسبوع مقاومة (الأبارتهايد)

حفيد نيلسون مانديلا يوجه رسالة لغزة خلال افتتاح فعاليات أسبوع مقاومة (الأبارتهايد)
حفيد نيلسون مانديلا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة التوجيهية لأسبوع مقاومة (الأبارتهايد) الإسرائيلي وحركة المقاطعة (بي دي أس) عن انطلاق فعاليات أسبوع مقاومة (الأبارتهايد) تحت عنوان (متحدون في مواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي) والمزمع عقده في غزة في الخامس عشر من الشهر الجاري برفقة أكثر من 250 مدينة حول العالم.

وأصبح أسبوع مقاومة (الأبارتهايد) الإسرائيلي منذ انطلاقه في عام 2005 احد أهم الأحداث العالمية في لائحة التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث يتضمن المحاضرات والأفلام وورش العمل وكذلك المناقشات، استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على إسرائيل الذي أطلق عام 2005 بإجماع فلسطيني غير مسبوق.

وطالبت مجموعات و أعضاء التضامن الدولي بجعل هذا الأسبوع، أسبوعا للفعاليات ضد (الأبارتهايد) الاسرائيلي والذي يستلهم من حركات مقاومة (الأبارتهايد) الجنوب -إفريقي في السبعينات والثمانينيات من القرن المنصرم.

وأوضحت اللجنة أن الهدف من وراء أسبوع مقاومة (الأبارتهايد) الإسرائيلي هو التثقيف حول طبيعة إسرائيل كنظام قائم على التفرقة العنصرية وللقيام بحملات مقاطعة، سحب استثمار، وفرض عقوبات على إسرائيل حتى تستجيب للشرعية الدولية.

 ولفتت اللجنة، إلى أن فعاليات هذا العام ستشهد رسالة مرئية موجهة من ماندلا مانديلا حفيد الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا والعضو القائد في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلى سكان قطاع غزة المحاصر في افتتاحية فعاليات الأسبوع.

وبينت أنه سيتم عرض الفيلم الفلسطييني (فرحة) الحائز على عدد من الجوائز العالمية والذي حاولت الحكومة الإسرائيلية منعه من العرض على شبكة (نيتفلكس).

وأشارت إلى أن الفيلم من إخراج الفلسطينية دارين سلام ويتناول أحداث التطهير العرقي في عام 1948 من خلال قصة فتاة تعيش في قرية فلسطينية.

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